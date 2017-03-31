網球一哥籲體育改革 盧彥勳：不是要造成對立
「網球一哥」盧彥勳31日出席「體育改革聯會」召開的「全力衝刺，加速改革」記者會，呼籲體育運動單項協會的平台能更開放透明，但也表示自己非常尊重而肯定長期投入體育的大老闆們，強調「改革不是要造成對立」。
「我覺得自己非常的幸運！我的網球生涯中，在一些很困頓丶很關鍵的時刻，往往能夠獲得許多長輩貴人的即時幫助，才讓我得以繼續堅持下去。」
盧彥勳說，不是每個運動員都像他這麼幸運，所以才站出來支持改革。但他也強調，近來的社會氛圍，似乎讓民眾與挺體育的大老闆變成對立面，也不是好的現象。
「其實大老闆、選手、民眾只是角度不同，大家都是為體育好，所以我今天站出來，不是針對某一些人，不是要造成對立。」盧彥勳說：「我們只是希望平台能更加開放透明，讓大家參與，除了欣賞賽事，更能知道其中的來龍去脈。」
盧彥勳目前也是體發會委員，不過攸關單項協會改革的「國民體育法」修正案，仍需要立委協助完成相關程序。
31日盧彥勳和射擊女將林怡君、排球好手黃培閎、游泳選手丁聖祐、唐聖捷出席記者會，就是希望呼籲更多力量支持修法，立委林昶佐、高潞以用、張廖萬堅、何欣純也到場力挺。林昶佐表示，會努力將國民體育法修正案排入4月17日立院教育文化委員會議程。
(中時電子報)
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