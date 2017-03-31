向各界低頭 北卡州撤「跨性別廁所禁令」

美國麻州3月30日，LGBT團體站在反跨性別並自詡為「自由言論巴士」旁邊抗議，揮舞著彩虹旗。(圖/美聯社)

「中性廁所」新標誌，專為跨性別人士設計，提供舒適的如廁空間。(圖/美聯社)

去年3月底，美國北卡萊納州(North Carolina)通過一項當時極具爭議的「跨性別廁所禁令」，禁止跨性別人士依照身分認同的自由，選擇適合使用的廁所，同時下令州內城鎮不能通過各種「反歧視」跨性別的法律，明顯針對夏洛特市已經通過了不能歧視跨性別的法令，北卡州特別訂下這項「反『反歧視』」的爭議法案。

結果經過了1年多的時間，期間發生NBA為了抵制這項歧視跨性別廁所的法案，有意讓夏洛特黃蜂隊失去2017明星賽的主辦權。NBA去年7月宣布，因為北卡州3月通過一項HB2法案，明顯歧視跨性別人士，所以決定取消該州的主辦權。同時，北卡州也發現在過去1年期間，他們的商業損失已經高達37.6億美元(約新台幣1,140億元)，因此讓北卡州長決定撤除這項惹毛各界的「跨性別廁所法案」。

根據《美聯社》(AP)報導，北卡萊納州30日宣布撤除長達1年的「跨性別廁所禁令」，因為過去1年多的時間裡，該州因為這項歧視法案，錯失了龐大的商業利益，以及各種運動賽事的主辦權。美國國家大學體育協會(NCAA)威脅說，只要這項名為「House Bill 2」的歧視法案依舊存在，那麼協會就可能取消北卡州各種籃球賽事的主辦權。

2016年3月，北卡萊納州宣布通過「House Bill 2」法案，規定跨性別人士必須依照他們出生時的生理性別，選擇使用大眾公共廁所，並明文禁止他們依照身分認同，自由選擇要上哪一種廁所。這項歧視法案，隨即引起爭議，造成商業界和體育界群起抵制。

北卡州發現過去12年間，因為這項歧視法案，讓許多商業團體取消在北卡州投資和擴張計劃，估計損失高達37.6億美元(約新台幣1,140億元)。此外，美國國家籃球協會也曾經撤銷了州內夏洛特市的籃球明星賽主辦權，讓北卡州的各項損失不可謂不大，而最終北卡州長向各界低頭，決定撤除禁令。

(中時電子報)