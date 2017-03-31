清明連假上山旅遊 保七六大提醒檢查車況
清明四天連續假期，轄區涵蓋玉山山區的內政部警政署保七總隊第六大隊，今天特別呼籲民眾上山應先注意車況，上山的路上有很多隧道，沿路有時起霧，記得開大燈看的清楚又安全，抵達園區旅遊時，不要因美麗的風景向您招手，就忘了檢查車子是否停放妥當、車門及電源有無關閉。
保七六大表示，該大隊塔塔加小隊，近年來協助排除遊客車輛發生故障或事故等約30起，這些案例大都為車輛大燈未關致電力耗弱無法啟動、抑或車輛鑰匙反鎖車內，再者因輪胎碾壓銳利石塊導致爆胎、更有駕駛不慎車輪滑落邊溝等突發狀況。
幸好在高山上有塔塔加小隊駐守，員警只要接獲民眾請求協助電話後，皆能迅速馳往救援，讓遊客能順利安全下山返家。
保七總隊第六大隊為自然生態維護者，亦是民眾遇到困難的好幫手，面對高山上美麗豐富的山林，樹齡達千年以上的林木，人們僅是短暫過客，多為後代子孫續留下美好珍貴林木，呼籲民眾在國家公園內除了足跡什麼都不留(亂丟垃圾)、除了相片什麼都不取(採折花木)，共同維護美好的生態環境。
(中時)
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