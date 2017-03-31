奉子成婚 馬景濤2年前傳酒後家暴前妻
55歲「咆哮王子」馬景濤當年與小21歲妻子吳佳尼奉子成婚，婚後育有1對子女，今(31日)凌晨突然在微博宣布離婚，10年婚姻破局，震驚演藝圈，「我的愛、我的幸福、我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號。佳尼世嬡盡情自由地高飛吧。」女方尚未有任何發言。
馬景濤離婚原因引來各界揣測，不過其實早在2015年，馬景濤就曾傳出與吳佳尼離婚流言，當時他遭陸媒爆料1年前與吳佳尼離婚分居，主因為他長期酒後家暴，隔日醒來後又求饒，打完求饒、打完求饒無限輪迴，讓吳佳尼忍無可忍，提出離婚，2個小孩監護權都歸女方。
不過馬景濤隨即透過助理駁斥離婚流言，後來夫婦兩人還一同出席公開活動，力證感情甜蜜如昔，任誰也料想不到，馬景濤這段人人稱羨的第二段婚姻，終究還是以離婚收場。
(中時電子報)
關鍵字：馬景濤離婚、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。