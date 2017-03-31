奉子成婚 馬景濤2年前傳酒後家暴前妻

吳佳妮去年2月14號情人節曾PO出與馬景濤恩愛照，甜慶9周年結婚紀念日。(取自吳佳妮微博)

55歲「咆哮王子」馬景濤當年與小21歲妻子吳佳尼奉子成婚，婚後育有1對子女，今(31日)凌晨突然在微博宣布離婚，10年婚姻破局，震驚演藝圈，「我的愛、我的幸福、我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號。佳尼世嬡盡情自由地高飛吧。」女方尚未有任何發言。

馬景濤離婚原因引來各界揣測，不過其實早在2015年，馬景濤就曾傳出與吳佳尼離婚流言，當時他遭陸媒爆料1年前與吳佳尼離婚分居，主因為他長期酒後家暴，隔日醒來後又求饒，打完求饒、打完求饒無限輪迴，讓吳佳尼忍無可忍，提出離婚，2個小孩監護權都歸女方。

不過馬景濤隨即透過助理駁斥離婚流言，後來夫婦兩人還一同出席公開活動，力證感情甜蜜如昔，任誰也料想不到，馬景濤這段人人稱羨的第二段婚姻，終究還是以離婚收場。

(中時電子報)