學生蛋洗官員判拘役 教部盼學會理性溝通
政大生高若想在教育部高教司專委頭上「爆蛋」，今天被判拘役20天。教育部表示，希望高若想能學到一些經驗，表達意見時能理性溝通，不要動用其他行動。
政治大學學生高若想抗議兼任助理納保爭議，在教育部高教司專委王淑娟頭上「爆蛋」，台北地方法院檢察署檢察官調查後，認為高若想行為已涉犯刑法侮辱公務員公署罪，提起公訴。台北地方法院今天審結，依侮辱公務員公署罪判高若想拘役20天，得易科罰金，還可上訴。
王淑娟今天公出，無法聯繫上。教育部高教司長李彥儀表示，經由此次事件，希望高若想能學到一些經驗，大家表達意見時，可以透過理性公開的程序互相溝通，不一定要動用其他行為或行動。
針對兼任助理爭議，李彥儀指出，過去勞動部和教育部各自發布指導原則，但被外界認為太空泛，因此教育部也邀勞動部共同透過平台討論，希望修正兼任助理相關要點，更詳細界定學習範疇，過程中高若想也以學生代表身份來參與會議討論。
李彥儀表示，目前要點已經大致成型，蒐集各方意見後，會再向學校說明，預計4月底前辦完分區說明會，待要點正式發布後，未來也會要求學校建立和學生具體協商的機制，教育部也會檢核學校是否針對學習範疇界定和學生交流並落實。
而高若想目前手機關機，暫時無法聯繫上，記者未能取得其說法。1060331
(中央社)
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