川習會登場前 川普將下令研究貿易弊端

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美國總統川普的高階貿易官員表示，川普明天將簽行政命令，目的在查明造成美國龐大貿易赤字的弊端，以及打擊針對進口的反傾銷和反補貼稅未繳納情事。

路透社報導，川普準備下週在佛羅里達州首度與中國大陸國家主席習近平面對面會談，貿易議題可能成為氣氛緊張一大根源。川普明天新政令，凸顯去年美國貿易赤字7340億美元，大陸是最大禍首的境況。

川普上週撤銷並取代歐巴馬健保（Obamacare）的努力在國會破功後，上述新命令能讓川普聚焦於達成其他競選承諾，打擊不公平貿易進口。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）告訴媒體，其中一道命令指示他的部門和美國貿易代表署，大規模檢討美國貿易赤字原因，從不公平的貿易「詐欺」到「匯率失調」到世界貿易組織（WTO）稅制處理「不均」。

同時也將研究貿易協議未能產生預期效益的影響。

羅斯表示，他目標在90天完成這項研究並向川普報告結果。這個時程適逢美國、加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定（NAFTA）修改談判料將展開。

羅斯說，研究結果將支持川普政府未來貿易政策決策，也將是首度「系統性分析」貿易赤字原因，「逐國、逐項產品」分析。（譯者：中央社盧映孜）1060331

(中央社)