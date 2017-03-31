蝶戀花意外後 6遊覽車業者部分停業

我要評比

蝶戀花遊覽車事件發生超過1個半月，交通部今天表示，有6家被評鑑為丁等的遊覽車業者未完成改善，將依照公路法，處分停止部分營業。

蝶戀花旅行團遊覽車翻覆事件發生1個半月，交通部今天表示，33名罹難者均已完成治喪；11名受傷旅客已有9名康復出院，尚有兩名在醫院治療，情況穩定，罹難旅客部分均完成理賠，受傷旅客已有4名完成理賠。

事件發生後，交通部公路總局也針對被評鑑為丙、丁等之遊覽車業者進行稽查，丙等業者共51家已全部查核完畢，21家不合格，已要求限期改善。

另外，丁等業者共21家有15家不合格，其中已屆改善期限者共14家，經公路總局複查後，尚有6家未完成改善，已依公路法第47條規定予以停止部分營業處分，旗下1/6到1/3車輛，牌照要繳回監理機關。

公路總局表示，遭處分的業者包括今聯、一山、一坤、新阿羅哈、玉仙和金興遊覽車。1060331

(中央社)