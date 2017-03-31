文山掩埋場續悶燒 中市府改採翻挖射水

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台中市南屯區文山掩埋場持續悶燒8天，台中市政府今天說，改採挖土機翻挖並大量射水方式，還出動空拍機拍攝熱影像，確實掌握燃燒區域範圍，預計明天可獲控制。

文山掩埋場24日發生自燃意外，原以為撲滅了，27日再度復燃後，市府表示，已連日全天候輪班灌水降溫，全力解決悶燒問題。包括人員24小時輪班投入現場，派遣水車、直升機、重機具、人力、消防車全力灌水降溫，並開挖及搬移至空曠處，確保不再復燃。

在環保、消防、義消等人員連日通力合作下，消防車加水帶中繼送水長達數公里。為加速撲滅進度，市府指出，已改變搶救戰術，派出挖土機翻挖廢樹枝，同時間大量射水，已獲得重大突破，預計今天傍晚可完成全區翻挖射水。

消防局並出動空拍機拍攝熱影像，掌握燃燒區域範圍；加上環保局進行表層的覆蓋阻氧，市府說，各種措施多管齊下，悶燒情形預計明天可獲得控制。

對於外界關心鉛濃度問題，環保局表示，鄰近意外地點的文山站、西屯站PM2.5中含鉛濃度分析，去年測值介於17.2ng/m3至88ng/m3間。雖然有監測車測得數值89.1ng/m3，仍在空氣品質標準1000ng/m3安全範圍內，暫無危險。相關的空氣品質監測數據，均會持續公布於網站。1060331

(中央社)