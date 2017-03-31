不甩試院公務員年改案 民進黨團版出爐

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考試院主導的公務人員退休撫卹法草案與年改國是會議方案不同調，民進黨立法院黨團今天決議，將以年改會版本作為黨團版，並保留個別立委提案修正空間。

行政院昨天通過「公立學校教職員退休撫條例草案」與「勞工保險條例修正草案」，行政院副秘書長何佩珊上午受訪表示，教職人員與勞工的修法是年改會的版本，也是行政院版；公務人員屬於考試院職掌，考試院昨天通過的版本與年改會內容不同，為落實年改會決議，民進黨團將提黨團版，以年改會為基礎。

年金改革修法大戰即將登場，民進黨立法院黨團上午會議開了兩個多小時，聽取行政院副院長林錫耀、行政院政務委員會林萬億與會報告年金改革版方案，林錫耀會後受訪表示，已達成共識，由黨團對外發言。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，黨團會議決定，年改會(全名總統府國家年金改革委員會)的版本必須在立法院呈現，黨團版就是以年改會版做為提案，攸關月退金18趴優存利率、所得替代率等等，尊重個別立委不同看法。

他表示，黨團成員對18趴或是所得替代率等有不同意見，屬於個別意見，年改會是完整的版本，「黨團提案當然就是年改會的版本」就是一個完整版，個別立委有意見，要修正部分條文當然都尊重，這是立法院常有的事情。

被問府院是否致電盼黨團勿提版本？柯建銘說，沒有。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，年改會的版本，公務人員部分，主管機關是考試院，年改會的版本被考試院改掉，原來年改會的版本沒有進到立法院，黨團會議決定，以黨團名義提年改會版本，至於，立委有不同意見，如18趴調降年限、樓地板門檻應調整等問題，李俊俋說，都用立委個人名義提案處理。

考試院版所得替代率分10年，從80%調降至70%（任職年資35年）；年金改革國是會議版將所得替代率分15年從75%調降至60%（任職年資35年）；18趴優存利率分6年逐步全面廢除等。1060331

(中央社)