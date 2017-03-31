陸男在法遭警槍殺後 法國人在上海被刺

一名中國大陸籍男子在巴黎被警察開槍射殺後，法國駐北京大使館30日在官網發表聲明說，一名法國公民29日在上海被人刺成重傷，並呼籲在中國大陸的法國公民提高警覺。

環球網報導，法國駐北京大使館在聲明中表示，一名法國公民29日在上海被人刺成重傷。事發時，行兇者在一名中國大陸同夥的幫助下逃逸。而有消息指出，行兇者已經被逮捕。

報導指出，法國駐北京大使館呼籲在中國大陸的法國公民提高警覺，法國駐北京大使館及中國大陸境內的其他法國領事館，將與中國大陸政府持續保持聯繫，並提醒中國大陸保障境內法國民眾的安全。

聲明並說，這是法國政府的「優先要務」。1060331

(中央社)