中市攜手慈濟 重建原住民花東、自強新村

佛教慈濟慈善事業基金會慈善志業發展處主任呂芳川（左二起）、台中市副市長林依瑩、台中市原住民族事務委員會主委馬耀谷木簽訂合作興建房屋意向書。（盧金足攝）

台中市副市長林依瑩（左）承諾為原住民族人打造溫馨的家園。（盧金足攝）

為改善霧峰區花東新村、太平區自強新村原住民居住環境，台中市政府積極推動兩新村原地重建作業，目前已完成用地變更編定，正加速辦理用地取得、土地容許使用的行政流程及法制作業，今天（31日）副市長林依瑩與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會簽訂合作興建房屋意向書，象徵重建之路邁入另一個里程碑。

合作意向書簽訂儀式，在台灣大道市政大樓舉行，由林副市長與慈濟慈善事業基金會慈善志業發展處主任呂芳川代表簽署，市府原住民族事務委員會主任委員馬耀．谷木、法制局副局長張本松、自強新村頭目連金江、花東新村頭目王志雄等人也共同見證。

林依瑩表示，花東、自強新村重建過程中面臨用地取得等困難，市府跨局處整合資源，也積極向中央協調，終於促成得來不易的喜事，感謝慈濟基金會給予最好的等待及支持，挹注資源協助後續房屋興建，為原住民族人打造溫馨的家園。

她也指出，兩新村透過聚落群體的共同生活方式，能傳承許多好的文化、語言、習俗，未來將看到的不只是房屋重建成果，更是人類無形文化資產的重建，對原住民文化的保存及傳承別具意義。

慈濟慈善事業基金會說，兩個原住民聚落將在原地重建，是經過土地取得、相關法制作業等不易的過程，肯定市府是在「不可能的任務下」盡力推動；慈濟也將持續秉持對原住民族人的一念心，挹注資源至所需處，協助包括重建、文化保存等層面。

原民會主委馬耀．谷木感謝在各界的協助及努力下，成就兩新村重建，今日的儀式除了是向前進的啟程，致贈予慈濟慈善事業基金會的紀念品是來自部落的石頭，更具有埋石立約的意義，將持續努力，期待幫助原住民族人安居，也讓文化的聲音發揚推廣。

原民會指出，921大地震後，台中地區部分原住民因房屋毀損而無處棲身，且多數屬經濟弱勢，為此，市府向財政部國有財產署商借霧峰區錦州段及太平區內湖段土地，讓原住民族人自立搭蓋住屋，形成花東新村和自強新村兩聚落，目前仍居住於花東新村約有46戶，自強新村則約有55戶。

為改善房屋長年經風吹雨打已顯老舊危險的問題，市府召集各局處專案協助聚落原地重建作業，目前太平區自強新村已完成用地變更編定，規劃為原住民文化園區；霧峰區花東新村則朝社會福利事業設施辦理，預計於今年中旬完成土地承租及容許使用證明相關手續。

兩新村初步規劃興建費用約3.38億元，預計於明年中旬可完成，其中房屋興建部分將由慈濟慈善事業基金會協助辦理，與市府攜手共同為原住民打造保有文化精神及傳統的宜居家園。

(中時)