登山迷路 用LINE傳照片獲救
新北市57歲簡姓男子昨天（30日）上午10時許，獨自到石碇區黃帝殿登山，傍晚下山時不慎迷路，打電話向消防局報案，並以LINE傳回1張所在地照片，讓搜救人員依據照片中景物，研判出他迷路受困地點，成功援救下山。
消防局指出，簡男在電話中表示，只知道自己從皇帝殿往鳥嘴尖方向下山，石碇消防分局詢問他是否會用LINE通訊軟體，並請他拍攝周遭環境回傳，簡男立即拍了1張高壓電塔旁及維修平台的照片。
由於皇帝殿是近年來的熱門登山地點，常發生登山客迷路事件，石碇消防分隊為有效尋獲迷途登山客，3年前由主管黃清泉率隊在山區廣設標示號碼牌，消防隊員立刻從簡男拍攝照片，辨認出他所在位置，晚間8時許尋獲，成功救他下山，顯示現今搜救勤務方式已多元化，善用科技能更有效完成救援任務。
第4救災救護大隊長蕭力愷呼籲，民眾登山時切勿獨自一人上山，並應攜帶適量乾糧、飲用水及保暖衣物，迷路後應尋找行動電話接收訊號良好地點，向消防人員詳述所在位置及明顯標的物，以爭取搜救時效。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。