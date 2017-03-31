登山迷路　用LINE傳照片獲救

簡姓登山客昨在石碇皇帝殿附近迷路，靠著用LINE回傳的這張照片，讓搜救人員順利尋獲並救他下山。（孟祥傑翻攝）

簡姓登山客（右二）昨在石碇皇帝殿附近迷路，靠著用LINE回傳的照片，讓搜救人員順利尋獲並救他下山。（孟祥傑翻攝）

新北市57歲簡姓男子昨天（30日）上午10時許，獨自到石碇區黃帝殿登山，傍晚下山時不慎迷路，打電話向消防局報案，並以LINE傳回1張所在地照片，讓搜救人員依據照片中景物，研判出他迷路受困地點，成功援救下山。

消防局指出，簡男在電話中表示，只知道自己從皇帝殿往鳥嘴尖方向下山，石碇消防分局詢問他是否會用LINE通訊軟體，並請他拍攝周遭環境回傳，簡男立即拍了1張高壓電塔旁及維修平台的照片。

由於皇帝殿是近年來的熱門登山地點，常發生登山客迷路事件，石碇消防分隊為有效尋獲迷途登山客，3年前由主管黃清泉率隊在山區廣設標示號碼牌，消防隊員立刻從簡男拍攝照片，辨認出他所在位置，晚間8時許尋獲，成功救他下山，顯示現今搜救勤務方式已多元化，善用科技能更有效完成救援任務。

第4救災救護大隊長蕭力愷呼籲，民眾登山時切勿獨自一人上山，並應攜帶適量乾糧、飲用水及保暖衣物，迷路後應尋找行動電話接收訊號良好地點，向消防人員詳述所在位置及明顯標的物，以爭取搜救時效。

(中時)