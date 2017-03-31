美國公司注意！川普推文打預防針：習川會很困難

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美國總統川普30日推文警告，下周與中國的會談將會非常困難，因為「我們不能再有大量的貿易赤字和失業。」

川普說，美國公司必須準備尋求其他備擇方案。

白宮30日早上才正式宣布，川普總統將於4月6日、7 日兩天在佛洲「海湖」(馬阿拉哥)俱樂部接待中國國家主席習近平。川普30 日晚間即推文，就「習川會」提出預警。

根據白宮發言人史派瑟，貿易是美方在此次「習川會」中要談的主題之一。

(中時)