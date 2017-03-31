65歲武打反派男星高飛驟逝 任達華悲痛嘆氣
香港知名武打演員高飛活耀於70年代，曾演出《扮豬吃老虎》、《黑道福星》等電影，今傳出昨(30日)晚間9時他因前列腺癌病逝，享壽65歲，「展昭」何家勁上午發文哀悼老友，任達華也悲痛感慨說：「他人很正直，是很好的人，拍武打電影時都很盡責。」
高飛最早曾以臨時演員身分客串1967年版的《龍門客棧》，未出道前曾在台灣學校教空手道，可見動作底子深厚，1981年時來台執導電影《沙煲兄弟》，便開啟了他導演之路，之後在港台、菲律賓、馬來西亞等地工作，在演員、導演、動作執導、監製等工作角色間切換自如，並以反派角色最為觀眾熟知。
據《on.cc東網》報導，高飛兒子Jimmy透露，父親前幾年確診罹患前列腺癌，當時高飛樂觀表示一定醫的好，最近兒子才知道是末期，兩年前Jimmy中風、母親逝世，可能不希望晚輩擔心，高飛才不透露病情，他先前曾希望再執導演筒，可惜身體狀況不允許，成為最後遺願。
高飛當年曾捧紅女武打演員大島由加利，兩人還一度盛傳秘婚，但被雙方一致否認，何家勁今上午發文表示：「動作導演高飛於2017年3月30日晚9點半在香港北區醫院與世長辭。令業界失去一位英才。想當年明星足球隊最fit的右翼球員。一路走好」，任達華則說和高飛一起飛到匈牙利拍片過，當年很要好，近年來少聯絡，聽到好友過世想起以前很多事，讚高飛正直又盡責。
(中時電子報)
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