買6000金紙、香 中轎車一轎

我要評比

王麗芬興奮地坐上駕駛座。（許素惠攝）

拱範宮主任委員張克忠（左三）等人代表送王麗芬（右二）抽中的汽車。（許素惠攝）

住彰化員林的王麗芬春節期間到麥寮拱範宮進香，花了約6000元購買金紙、香和文創等商品，獲贈60張摸彩券，幸運得抽中價值70多萬元的TOYOTA1800CC轎車一輛，她上午特地到拱範宮領獎，再三感謝媽祖保佑。

拱範宮祭祀組長吳國寶指出，該宮今年農曆春節舉辦燈會和「新春麥寮好七逃」，只要到該宮參拜購買相關產品滿100元，就送摸彩券1張，王麗芬一口氣買了6000元，獲贈60張，相對提高中獎率。

王麗芬抽中汽車的興奮全寫在臉上，她說，12年就和麥寮媽祖結緣，之後每年春節一定到麥寮拱範宮拜拜，感謝媽祖保佑她生意工作順利，如今還送這個大獎，真的太感恩了。

(中時)