替前妻逃漏稅2萬餘元 稅務員自首起訴

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高雄國稅局李姓稅務員涉嫌於2012年起連續3年替張姓前妻申報前一年綜合所得稅時，利用職務之便偽填不實扣繳金額，合計幫忙逃漏稅2萬7000餘元，去年李男自首，高雄地檢署依貪汙治罪條例將他起訴，但建請法官從輕發落。

(中時)