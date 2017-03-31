NBA》火箭也擋不住！拓荒者後勢看漲

火箭前鋒阿里查(左)的上籃，遭到拓荒者中鋒紐基奇火鍋伺候。(美聯社)

為了保住西區最後1張季後賽門票，拓荒者最近變成聯盟最危險球隊之一！靠著利拉德拿下31分、11助攻，紐基奇也有19分、11籃板，拓荒者31日以117比107力挫火箭，摘下5連勝，暫時穩居西區老八地位。

目前西區已有勇士、馬刺、火箭、爵士、快艇、雷霆6隊提前宣告晉級季後賽，排在西區第7的灰熊(41勝34敗)，也快要拿下季後賽門票，最後1張西區門票將由37勝38敗的拓荒者，與35勝39敗、暫居西區第9的金塊爭搶。

所以剩下7場例行賽的拓荒者，場場都有輸不得的壓力，31日面對火力凶猛的火箭，拓荒者毫不示弱，除了利拉德與紐基奇，哈克利斯與克拉布各有17分，阿米紐15分、9籃板，麥科倫儘管投15中4，卻仍拿到12分。

火箭則看年度MVP大熱門之一的「大鬍子」哈登表演，他拿30分、8籃板與4助攻，卻出現6失誤，阿里查17分、6抄截，路易斯威廉斯與奈內各有14分，艾瑞克戈登13分。

(中時電子報)