躲避警方查緝 毒品藏仿書鐵盒

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警方在郭嫌車上的仿書鐵盒內查獲毒品。（王揚傑翻攝）

本月23日晚間10時20分許，新北市警保大巡邏員警於三重區環河南路攔查可疑車輛，從32歲郭姓男子駕駛的車內聞到異味，警方要求郭男熄火受檢，但郭始終抗拒，辯稱只是狗的味道，但員警目視車內中央扶手處百元鈔上沾有可疑白色粉末，遂喝令郭男下車受檢，郭見無可抵賴，才屈服受檢。

警方在車內發現1個仿書本的鐵盒，打開赫見內有安非他命、K他命、分裝袋、磅秤等證物，遂立即將郭嫌逮捕。

偵訊後，警方依毒品危害防制條例將郭嫌移送偵辦。

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(中時)