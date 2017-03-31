南市衛生局技正接受藥廠招待 40萬交保

台南地檢署檢肅黑金專組檢察官陳擁文於105年間接獲法務部調查局台南市調查處情資提報，指出台南市政府衛生局技正王基山涉嫌洩漏行政檢查訊息予藥商，遂指揮台南市調查處、廉政署南部地區調查組等單位組成專案小組，長期佈署深入查證，經傳喚到案後，檢諭令40萬交保。

檢察官俟事證蒐證齊全向法院聲請搜索票，於30日指揮法務部調查局台南市調查處、廉政署等單位共計上百名人員，對王基山辦公室、住處、藥商與業者住處等10個地點，同步執行搜索，查扣相關帳冊資料，並傳喚王基山與業者及證人共30人到案說明。

案經檢察官訊問後，認為王基山涉有接受廠商不當飲宴及招待出國等情節，並將衛生局行政檢查相關訊息於事前透露給廠商，且於衛生局稽查人員查獲特定廠商違法時，王基山逾越裁量權行使空間，致使特定藥商多次獲取免除違反藥事法、食品安全衛生管理法、化粧品衛生管理條例等規定應裁處罰鍰等不法利益約計新台幣40餘萬元而涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受不正利益，及同法第6條第1項第4款主管監督事務圖利罪，嫌犯嫌重大有串證之虞，且為最輕本刑5年以上之刑之罪，當庭予以逮捕，並向法院聲請羈押禁見，其餘人均請回。

(中時)