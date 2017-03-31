前J女郎愛上男高中生 男友母恐嚇遭判刑

34歲藝人羅康妮，曾與周杰倫母子共進晚餐，受封「J女郎」，一時聲名大噪。羅女於2014年間，因聚會場合，與王姓高中生一見鍾情，進而交往。王母得知後氣炸，多次出言恐嚇羅女，逼迫兩人分手。新北地院依恐嚇罪判處王母拘役25天，得易科罰金。

王姓高中生與羅女交往後，成績一落千丈，王母得知後氣炸，多次假冒兒子名義，使用LINE、臉書發送訊息給羅女提分手，多次遭到羅女拒絕後，王母遂以「當我傻子沒關係，我會讓你看到瘋子」、「我先生會找人來揍你」等文字恫嚇羅女。

新北地院依恐嚇罪判處王母拘役25天，可以2萬5千元易科罰金，可上訴。

(中時)