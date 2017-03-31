台灣支持宏都拉斯種植生命計畫

我要評比

中華民國駐宏都拉斯大使黃榮國昨天贈款宏國能源、天然資源、環保暨礦物部，以協助宏國進行遭受蟲害森林復育計畫-種植生命計畫。

黃榮國在贈款儀式上表示，中華民國很榮幸能參與這項計畫，協助兄弟之邦進行環境保護及因應氣候變遷。

宏都拉斯能源、天然資源、環保暨礦物部部長加達梅斯（Jose Antonio Galdames）也感謝中華民國政府在多項領域給予宏國的珍貴援助，改善宏國經濟發展環境。

利用這筆捐款，宏都拉斯政府將執行一項計畫，在三個地區成立復育區，今年內將種植總數75萬株的幼苗。1060331

(中央社)