緝匪徒護民安 高雄跑酷警察追追追
高市警局小編拍攝微電影「警察魂」的警匪電影，只見「跑酷」警察緊追演員歹徒繩之以法。高雄市警察局長陳家欽今天慰勉員警拍片宣導辛勞，也強調警方窮追猛打不法，永不放棄。
陳家欽表示，高雄市警察局官方臉書成立屆滿2週年，目前凝聚多名粉絲的人氣支持，當初經營臉書的初衷是想透過一個網路平台，經由第一線警察同仁真實執勤畫面的呈現，來讓民眾了解警察工作的危險與艱難。
除了讓民眾了解警察工作的危險與艱難，陳家欽並希望民眾能對警察執法認同與支持，所以微電影擬定了「愛與鐵血」這個主題，貫穿警察視民如親、捍衛治安的工作精神與使命。
小編這次編拍的「警察魂」警匪電影，主要構想就是從臉書官網「愛與鐵血」系列100多集的影片中，有感於警察在街頭值勤過程，時常面對不理性民眾的挑釁、辱罵，甚至暴力攻擊，或者於盤查可疑人車、追捕嫌犯等隨時處於險境之中。
影片中，小編融合了跑酷（Parkour）及擒拿戰技等元素，在國立中山大學、高雄港旗津燈塔、旗後砲台、美術館、輕軌電車等地取景拍攝，表達警察對於捍衛執法的決心與使命。
陳家欽慰勉員警緝匪徒護民安，勇往直前、奮戰到底，以永不放棄精神追緝歹徒，嚴懲不法，「警察執法不會總是那麼英勇酷帥，但奮戰永不放棄的精神一直都在」。1060331
(中央社)
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