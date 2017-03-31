川普改用iPhone 再掀駭客疑慮話題

美國總統川普有新手機了，是一支蘋果iPhone。通常這算不上是新聞。不過，產量豐富的白宮推文有遭駭客攻擊的安全疑慮風險。從這個角度來看，川普換手機就變得超有哏了。

法新社報導，網路安全專家表示，川普將手機從Android系統改成iPhone的決定，在安全上是正面的，但也不代表駭客風險就此煙消雲散。

有關他舊手機的細節從未公開，但據信他原本用的是不安全的舊款三星手機。

前美國空軍網路安全官，現在服務於德州顧問公司Denim Group的狄克森（John Dickson）說：「我敢保證，俄羅斯與中國都會試圖摸清楚要怎麼攻擊。」

一些分析師認為蘋果的裝置可能較安全，因為蘋果自行掌控軟、硬體，且不時更新其操作系統。

不過加州大學長期網路安全中心（Center for Long-Term Cybersecurity ）執行長庫柏（Betsy Cooper）說，儘管蘋果有好名聲，但最近的研究顯示「iPhones與Android都難逃駭客毒手」。

針對川普換手機一事，蘋果沒有回覆法新社的提問。（譯者：中央社許湘欣）1060331

(中央社)