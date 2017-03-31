發改委官員空降 許昆林任上海副市長
上海市政府網站公布，中國大陸國家發展和改革委員會副秘書長許昆林出任上海副市長。許昆林長期在發改委任職，並在發改委價格司爆發腐敗醜聞期間，臨危受命接任司長。
中國大陸國家主席習近平上台後厲行反腐，發改委價格司2014年淪為「重災區」。
海外華媒報導，價格司一度只剩1名巡視員、1名副巡視員及2名司局級官員沒出事。許昆林在這種情況下接任價格司司長，受信任程度可見一斑，並於2016年2月當上發改委副秘書長。
上海市政府網站顯示，許昆林，男，漢族，1965年5月出生於福建省泉州市永春縣。1984年畢業於杭州商學院（現浙江工商大學）計劃統計系，獲經濟學學士學位，1984年8月開始工作。
他1986至1996年在大陸國家物價局任職，1996至2002年在大陸國家計劃委員會任職，2002年8月至2009年12月，任職大陸國家計委價格司。2011年價格監督檢查司改名為價格監督檢查與反壟斷局，許昆林任局長。
2014年10月至2015年5月，任大陸國家發改委價格司司長；2015年5月至2016年2月，任大陸國家發改委固定資產投資司司長；2016年2月起，任大陸國家發改委副秘書長，兼固定資產投資司司長。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。