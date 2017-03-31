新版旅遊禁令又受阻 川普政府再上訴

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美國1名聯邦法官昨天維持凍結總統川普新版旅遊禁令的裁定，川普政府今天隨即提出上訴。

法新社報導，美國司法部這項上訴意謂本案又回到聯邦第9巡迴上訴法院。之前第9巡迴上訴法院支持暫緩執行川普的第1份旅遊禁令，後來川普才進行修改。

川普政府提出上訴前1天，夏威夷聯邦地方法官華森（Derrick Watson）才又再次打擊白宮。他把原先針對修改版川普旅遊禁令下達的臨時禁制令，改為初步禁制令。

夏威夷州檢察長金士敬（Doug Chin）表示，這類禁制令通常沒有到期日。這代表川普無法於法院審理期間執行這道旅遊禁令。

川普修改版旅遊禁令暫時禁止敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹人入境美國，為期90天，也暫停所有難民入境至少120天。

原來的旅禁對象還包括伊拉克人，但修改版已經移除。（譯者：中央社許湘欣）1060331

(中央社)