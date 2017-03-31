路不平找它！高雄巿挖管中心揭牌

高雄巿道路挖掘管理中心31日揭牌運作。（曹明正攝）

動支5400萬元，高雄市道路挖掘管理中心31日揭牌，將結合智慧管線資訊系統，與現有經發局的OPS工業管線辦公室結合，確保高雄巿道路地下管線的正常運作，若道路不幸發生緊急災害事故，也可作為應變指揮中心。

高雄巿長陳菊致詞時有感而發提到，昨晚北高雄傳出異味，除了巿民朋友不斷向1999反映，巿府相關群組也不停回報最新訊息，她認為地下管線曾讓高雄有慘痛經驗，如何減輕民怨路不平，只是巿府回應民眾的最低要求。

(中時)