統計3月內部7大都會區市況 桃園市房價月增2 .1％

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台灣房屋統計3月內部「7都」市況，桃園市平均房價月增2.1％稱霸，成交量月增42.5％，僅次於新北市的55.8％。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，受到機場捷運通車利多帶動，3月新北市、桃園市買氣都明顯回升，但研判動能還是經過兩年的價格修正，不少屋主售屋心態疲乏，年後降價意願明顯提高，「以價換量」刺激今年開春以來成交量持續上揚。

台灣房屋分析全台6個直轄市及新竹縣、市等7大都會區3月內部成交資料，成交量全數優於2月，平均增加20.1％，平均價格下滑0.8％，台中市、高雄市、台北市、台南市「4都」各下跌2.9％、2.8％、2.6％、2.1％，新竹地區、新北市各上漲1.3％、1.2％。

若進一步觀察交易產品類型，張旭嵐以新北市為例，公寓產品占成交量6成，總價平均在900萬元以內，印證低總價產品降價更容易符合自用族群的能力門檻。

她說，首購族看屋也增加，其中也不乏置產出租為主的買家，觀察到降價後的投報率提高，低價購入出租置產。

至於桃園市量價同增，台灣房屋智庫經理江怡慧指出，主要是桃園市建設動起來的關係，機捷通車就是最佳的例子。

江怡慧分析3月桃園市交易以南桃園的中壢、平鎮、大園3區及北桃園的蘆竹、龜山2區較熱絡，尤以青埔特區買氣最明顯，不少在機捷領航 (A17)站、高鐵桃園 (A18)站、桃園體育園區 (A19)站週邊社區受到購屋客喜愛，自住型買方偏好總價介於1,200萬元至1,600萬元的3、4房加1車位產品。

(工商)