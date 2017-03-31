三一八學運黃國昌等無罪 府尊重司法
總統府今天表示，尊重司法判決，太陽花學生運動是台灣民主進一步深化里程碑，也提醒大家，人民才是國家主人。
3年多前的太陽花學運期間，時任中央研究院法律學研究所研究員的時代力量籍立法委員黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等人涉犯妨害公務等罪遭訴；台灣台北地方法院今天審結做出無罪判決，全案可上訴。
總統府發言人林鶴明受訪表示，毫無疑問，太陽花學運是台灣民主進一步深化里程碑，藉公民社會全面崛起與投入，這新波民主浪潮更讓自由民主與公平正義價值落實在公共治理上，進而帶動國民福祉全面提升。
他說，運動提醒大家，人民才是國家主人，而離開自由民主與國民福祉確保，任何政權都將失去存在正當性，這是運動最重要意義。1060331
(中央社)
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