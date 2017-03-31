蝶戀花事件 觀光局公路總局長大過處分

2月13日蝶戀花旅行團翻覆造成33死意外，交通部懲處觀光局長周永暉及公路總局局長陳彥伯1大過。另外還有7名官員的原本規劃1小過，則被要求重新檢討。

蝶戀花旅行團遊覽車意外發生1個半月，當時交通部觀光局長周永暉及公路總局局長陳彥伯一度請辭，不過遭到慰留，交通部最近召開考評會，最後決定對2名局長各記1大過，公路總局和觀光局內部7名官員也各1小過處分。

不過，交通部次長祈文中今天召開記者會表示，2名局長的懲處已報部長賀陳旦簽核，但是7名局內提報的處分名單及懲處被認為過輕，已經要求重新檢討，並參考2局的首長懲處結果。

有官員私下透露，蝶戀花旅行團遊覽車意外的初步調查結果明明就是超速人為因素，觀光局和公路總局也積極善後，如今還被嫌懲處不夠重，有失公允。

前交通部長葉匡時則在臉書上表示不認同，認為台灣應從「究責文化」改變成「究因文化」，否則雖有人負責，但沒有找到事故的制度或結構因素，事故還是會一再發生，如果只是以記過方式究責，會讓越來越多文官失去榮譽感。1060331

(中央社)