台灣中輸銀訪問團將訪宏都拉斯

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本地媒體引述官方消息報導，來自台灣的中國輸出入銀行的一支訪問團下週將抵達此間訪問，他們在此期間將會晤政府官員、金融界，並訪問農業地區。

宏都拉斯投資暨發展部長卡斯提尤（Arnaldo Castillo）對本地「論壇報」表示，由中輸銀一位總經理領軍的這支訪問團將於週日抵達，並在此停留一週。

據報導，訪問團在此間將會晤宏都拉斯政府相關官員，並與生產暨居住銀行、國立農業發展銀行等單位主管，討論「金融相關議題」。

論壇報報導指出，卡斯提尤最近曾率領一支官方訪問團走訪台北，與中華民國政府商談，透過宏國農業發展銀行提供農業金援的計畫。

這項計畫包括由台灣的銀行提供1000萬美元的融資，供本地農業、建築業和畜牧業進口相關機械器具。1060331

(中央社)