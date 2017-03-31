陸自製航艦將下水 命名可能打破慣例
中國大陸軍事專家預期，首艘陸製航空母艦下水時就會公布艦名，打破現役航艦遼寧號交付軍方才公布艦名的慣例。陸媒之前盛傳這艘新航艦名為「山東艦」，但官方尚未證實。
中國大陸國防部發言人吳謙30日在例行記者會上說，正在遼寧省大連市建造的這艘航空母艦?裝（船體主要結構造完後安裝機械等設備）工作進展「非常順利」，何時下水「相信不會讓大家久等」。
日前有媒體猜測，這艘航空母艦下水時間可能選在4月23日中共海軍節。
環球時報今天報導，中國大陸航空母艦專家李杰表示，這艘航空母艦下水時可能有高階官員出席，彰顯對中國大陸海洋戰略和海上力量發展的重視。
他提到，美國雷根號（USS Ronald Reagan）航空母艦下水時，美國前總統雷根的夫人南西（Nancy Reagan）便參加儀式，並親自在艦首砸破香檳，象徵祝雷根號好運。
李杰還說，中國大陸首艘自製航空母艦下水時，很可能會同時公布艦名。
在此之前，各界廣泛猜測這艘航空母艦可能會命名為「山東艦」。不過，中國大陸首艘航艦遼寧號命名是在2012年9月25日交付軍方時才公布，首艘陸製航艦是否會打破慣例，在下水之際公布艦名，引人關注。
遼寧號的名字是依中國大陸「海軍艦艇命名條例」，以改造地遼寧為名。按照這項條例，共軍的航空母艦、巡洋艦以中國大陸「行政省（區）」或詞組命名。1060331
(中央社)
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