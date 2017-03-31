杜特蒂向菲2大媒體宣戰：都登垃圾新聞
菲律賓總統杜特蒂在1場演講中向菲國兩大新聞媒體宣戰，斥責他們盡是刊登一些「垃圾」新聞，怒嗆會每天與這些媒體對幹。
杜特蒂昨天為菲律賓省市鎮議員聯盟新屆幹部監誓致詞時說，「你們看菲律賓每日詢問者報，真的是X生的，內容全是垃圾…這些不要臉的新聞工作者，ABS-CBN也一樣！」
他繼續說，「你們喜歡每天互相羞辱嗎？那就來吧！反正你們也是無禮之人。」
菲國三大報之一的菲律賓每日詢問者報日前報導說，杜特蒂掃毒戰中只殺窮人；菲國2大電視台之一的ABS-CBN，則是在去年競選期間報導杜特蒂有2億披索秘密存款。
杜特蒂向菲律賓每日詢問者報說，「不是我在恐嚇你們，你們會得到報應！」他也嗆ABS-CBN電視台，「如果我真有2億披索秘密存款，我明天就下台。」
菲律賓每日詢問者報發表聲明，對杜特蒂的抨擊表示「不以為然」，稱報社的一貫原則是大膽追求真相，並作平衡報導；截至上午，ABS-CBN未做回應。
馬拉坎南宮發言人阿貝拉解釋，杜特蒂的言論是在抗議媒體報導不公，而非針對攻擊新聞專業。
在同一場活動上，杜特蒂把菲律賓天主教會一併罵了進去，「你們讀了『藏著秘密的聖壇』這本書沒有？如果讀過以後還信天主教，我就服了你們。這個宗教在30年內將會逐漸式微。」
「藏著秘密的聖壇」2013年出版，內容敘述菲國天主教會的一些黑幕與醜事。
菲律賓天主教會經常抨擊政府掃毒手段。此外，杜特蒂也聲稱幼時曾被神父侵犯。1060331
(中央社)
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