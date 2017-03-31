有「狗」狂！超夯校犬可樂代言新北政策

網紅可樂擔任新北宣傳大使。（葉德正攝）

新北市長朱立倫31日在臉書上傳新北市連續6年獲環保署評比全國最乾淨城市，透過狗狗視角與獨白，帶出市民共同維護家園的努力，不少粉絲一眼就認出是安溪國中明星校犬可樂，直呼「超可愛！」。

影片以主角「可樂」偶然看到「新北連續六年，全國最乾淨城市」的布條，心中升起新北市是如何辦到的懷疑，透過配音說出他內心疑惑。

緊接著牠看到清潔隊員在雨後挖水溝、里長帶著環保志工出來掃地、社區民眾種植蔬果綠化家園、熱心民眾搶著撕掉在牠地盤(電線杆)亂貼的小廣告、民眾把垃圾帶回家不亂丟，連牠在便便後想看看吃的金針菇有沒消化，都發現便便已被主人瞬間撿起，獨白運用大量時下網路流行用語，包括「你現在是在跟我對看膩」、「了不起負責」、「爽的我不要不要的」，相當詼諧可愛。

新聞局長張其強表示，這支影片不管是拍攝和剪接，都是由同仁發揮創意，自行製作，甚至連主角「可樂」，也可以算是市府的同仁，利用半天的時間與現成街景來拍攝，顯得貼近事實。

張其強說，新聞局從去年下半年開始，就透過這些新媒體，新的傳播方式，嘗試讓市府的政策，活動或是新的措施，可以透過畫面影像，更快，更清楚的讓民眾了解，讓民眾隨時掌握，市府也會嘗試，讓民眾的想法，民眾的聲音，可以更快，甚至即時的來與市府互動。

參與演出並幫「可樂」配音的新聞局主任秘書葉元之表示，影片的發想受到電影「為了與你相遇」的啟發，嘗試以狗狗為第一人稱來說故事。除了狗狗可愛吸引人外，狗狗也比人類更貼近地面，透過狗狗的觀察來說明市民維護家園的努力，相信更具說服力。

葉元之指出，可樂的真實身分是安溪國中校狗，去年得到農委會「全國校犬績優校園甄選」第一名，臉書粉絲團上萬人，是名「網紅」。牠在拍攝時相當乖巧、穩定，受到大家的喜愛，不過可樂也是一名很有「個性」的演員，不見得乖乖配合導演，而眾人則頻頻拿出牠最愛的肉乾、玩具球來逗牠開心，里長甚至學貓叫引牠注意，整個拍攝過程大家都非常開心。

(中時)