大火狂燒 美亞特蘭大州際公路橋斷

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美國85號州際公路歷經大火後，位於亞特蘭大的部份橋段周四晚已坍塌。圖為消防人員3月30日在現場進行灌救時，冒出滾滾濃煙。（圖/美聯社）

美國東南部的85號州際公路歷經大火後，位於亞特蘭大（Atlanta）的部份橋段周四晚已坍塌。

不過，據CNN報導，亞特蘭大市長李德（Kasim Reed）說，這和恐攻無關。他表示，他們已與負責調查的聯邦調查局（FBI）幹員談過，但目前並沒有證據顯示，這與恐攻有關。

然而，李德不願說明，導致橋塌的肇因究竟是什麼，只事故並未造成傷亡，調查正在進行。

當局官員說，如今85號州際公路通往各方的5線道路都已封鎖，並將在可預見的未來關閉。

(中時電子報)