清明連續假期將至 三峽警加強交通疏導

我要評比

因硬清明節掃墓人潮，三峽警分局也規劃交通疏導管制及掃墓服務。（陳俊雄翻攝）

為便利民眾掃墓，三峽警方也與中園國小等學校協調，開放民眾暫時停車。（陳俊雄翻攝）

新北市警局三峽分局為因應清明節連續假日的掃墓人潮，使轄內墓區週遭道路交通順暢，將實施交通管制及疏導。

三峽警分局長張錦成表示，警方運用警力及義交、義警、民防、社區巡守隊等，於清明節假期共同維護墓區交通順暢，尤其在清明節當天，結合三峽及鶯歌區公所成立墓區服務站，提供有鐮刀、手套、杯水等服務。

另三峽地區開放三峽中園國小、介壽國小、泉碩科技公司免費停車；鶯歌地區則開放鶯歌高職、鳳鳴國中、鳳鳴國小免費停車，並有免費掃墓接駁公車接送。

警方也將在墓園周邊道路進行交通疏導及管制，主要出入口處則管制汽、機車進入，請用路人多加配合；此外，三峽警方也將加強墓區周邊違規停車之取締，提醒民眾掃墓時務必慎選停車處所，勿將車輛隨意停放，以維護良好交通秩序。

(中時)