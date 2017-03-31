清明連續假期將至 三峽警加強交通疏導
新北市警局三峽分局為因應清明節連續假日的掃墓人潮，使轄內墓區週遭道路交通順暢，將實施交通管制及疏導。
三峽警分局長張錦成表示，警方運用警力及義交、義警、民防、社區巡守隊等，於清明節假期共同維護墓區交通順暢，尤其在清明節當天，結合三峽及鶯歌區公所成立墓區服務站，提供有鐮刀、手套、杯水等服務。
另三峽地區開放三峽中園國小、介壽國小、泉碩科技公司免費停車；鶯歌地區則開放鶯歌高職、鳳鳴國中、鳳鳴國小免費停車，並有免費掃墓接駁公車接送。
警方也將在墓園周邊道路進行交通疏導及管制，主要出入口處則管制汽、機車進入，請用路人多加配合；此外，三峽警方也將加強墓區周邊違規停車之取締，提醒民眾掃墓時務必慎選停車處所，勿將車輛隨意停放，以維護良好交通秩序。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。