散步讀冊好日頭 作家帶路遊高雄
作家眼中的高雄，究竟有哪些好玩之處？高市文化局及聯經出版公司聯手，出版《散步讀冊好日頭》，邀23位老中青三代高雄作家、攝影、繪圖者，精選8篇高雄文學作品，訪問9家獨立書店，4張全開遊走手繪地圖，帶領讀者走讀不同的高雄。
高市文化局副局長林尚瑛表示，《散步讀冊好日頭》強化在地經驗的展現，數十位文字、影像、甚至是音樂創作者，以帶路、專文方式分享私密的成長體悟，是一本最有全視野閱讀的文學散步書，即起將於各大實體書店、網路書店販售。
文化局今天中午舉辦新書發表會，會場選在六龜子弟、身兼作家與甜點師的江舟航所開設，位於苓雅區改造舊屋而成的甜點店「日食生活」，包括鄭順聰、巴代、江舟航、林佩穎、李怡志、余嘉榮、梁明輝、李昌憲等參與創作的作家，以及聯合文學總編輯王聰威聯袂出席。
文化局指出，全書分為「走讀高雄」─區域介紹導覽、「作家帶路」─手繪作家的成長地圖、「名家專文」、「書店散步」、「經典選讀」五大單元，各篇章也另整理相關文本，供讀者延伸閱讀，更深入探索高雄美麗版圖。
《散步讀冊好日頭》結合在地書店、食旅文化、手繪地圖，規畫4條路線，邀8位作家撰文帶路，以文學散步旅行搭配插圖、攝影作品，讓讀者一窺作家私房景點、秘密基地，定位為一本以圖文呈現好好玩的散步書。
(中時)
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