陸上市公司董座炒股 天價處罰156億
中國大陸證監會30日開罰，對操縱股價牟利的多倫公司時任董事長鮮言，沒收違法所得人民幣5.78億元，並罰款28.9億元，總處分金額達34.68億元（新台幣約156億元）。
新華社報導，這不但是中國大陸證券監督管理委員會至今處分（含沒收及罰款）的最大金額違規案，鮮言更因此被「紅牌」出場，也就是永遠不得再買賣股票。
報導指出，根據統計，2016年全年，中國大陸證監會的違規處分金額，也只有42.83億元。以此計算，鮮言一個人被處分的金額，就占2016年全年處分金額的81%。
報導說，證監會開罰的理由是，鮮言在2014年1月17日至2015年6月12日間，利用資金、持股、訊息上的優勢連續買賣，在自己實際控制的帳戶間交易、虛假申報，操縱自家的多倫公司，但卻未按規定公告自己的持股變動訊息。
依據中國大陸證券法，證監會責令鮮言依法處理非法持有的證券，並沒收違法所得5.78億元，並處以28.9億元罰款，並針對訊息披露不實再加罰60萬元。
鮮言涉及上述行為期間，多倫公司全名為「上海多倫股份有限公司」，屬上市公司。但在2015年5月，更名為「匹凸匹金融信息服務（上海）股份有限公司」，仍維持上市公司資格。1060331
(中央社)
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