中華民國追贈友台韓人林承文空軍獎章
中華民國前空軍副司令王明義將軍今天代表國防部追贈空軍獎章予友台韓國人士林承文由遺屬接受，以向林承文一生貢獻表達最崇高的敬意。
由留韓中華民國空軍官校學生出身將領們組團來韓訪問，他們今天在駐韓代表部舉辦「故林承文先生追贈空軍獎章及追思會」儀式。
林承文，字汀村，西元1935年5月23日出生於韓國忠清南道青陽郡，他與中華民國空軍軍官結緣30多年。
2016年林承文不幸因病過世，歷屆來韓留學的空軍軍官學生們獲知消息，悲傷不已，並奔走國防部及空軍司令部，希望能頒贈林承文國軍獎章，表彰他無私氣節與一生貢獻。
王明義將軍一行也將前往忠清南道清陽郡墓園拜祭林承文。1060331
(中央社)
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