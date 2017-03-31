車輛在玉山塔塔加拋錨 保七警可協助
玉山塔塔加地區海拔高、地處偏遠，偶有車輛抵達後，忘關大燈而拋錨，遊客可向當地保七員警求助，也別忘停妥後檢查車輛。
玉山國家公園塔塔加地區海拔約2610公尺，是新中橫公路最高點，範圍橫跨南投縣信義鄉與嘉義縣阿里山鄉，民眾可行駛省道台21線從南投縣抵達，或經由省道台18線由嘉義縣進入，兩條路線在塔塔加停車場銜接。
由於行駛山路須開啟車輛大燈，偶有車輛行駛到塔塔加後，忘記關閉大燈，當駕駛人健行、散步數小時後返回，發現車輛無法發動，檢查才驚覺因忘記關大燈，導致汽車電瓶電量耗盡、損壞，甚至傷及發電機，車輛在高山故障，常令駕駛人感到焦急。
保安警察第七總隊第六大隊今天表示，所屬玉山分隊塔塔加小隊每年為遊客排除車輛故障或事故約30件，多為忘記關大燈而耗盡電瓶電量，導致車輛無法發動，或鑰匙放置車內遭反鎖，也有車輪壓到尖銳落石致爆胎、車輛滑落邊坡水溝等情形。
塔塔加小隊表示，當地距離最近修車場約50公里，部分業者外出維修意願低，加上當地遊客量多，小隊部準備電源線、修車工具、千斤頂，協助民眾接電、更換備胎等，讓遊客可順利安全返家，受助民眾都非常感激，給予正面肯定。1060331
(中央社)
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