長照2.0上路 總統：社工是重要力量
衛福部今天舉辦頒獎典禮表揚優秀社工人員，蔡英文總統也出席致詞，並親自頒獎給2名特殊貢獻獎得主。總統強調，社工是長照2.0裡的重要力量，盼藉此向社工們說聲「辛苦了」。
蔡總統致詞時表示，今天共表揚138名社工，有服務績優社工也有資深敬業社工，另有2名特別貢獻獎得主，在學術界、實務界都有40年以上資歷。
其中，東吳大學教授莫藜藜對社工人才的養成、建立都有長期貢獻；雙福社會福利慈善事業基金會執行長林茂安則是多年深耕蘭嶼、嘉義，關注幼兒及老人家需求，把溫暖帶到社會每個角落。
蔡總統表示，面對台灣高齡化社會到來、經濟結構改變，「長照2.0」也在今年1月正式上路，社工便是其中的重要力量之一，他們在第一線付出、提供建言，讓政府施政時更能對症下藥。
總統指出，在高齡化社會之下，社工面臨的挑戰也愈來愈多，包括高個案量、高壓力等，強調未來會繼續支持社工發展、人力配置及勞動條件，也希望藉此機會向全國社工夥伴們說聲「辛苦了」，盼一起打造找得到、看得到、用得到的長照體系。1060331
(中央社)
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