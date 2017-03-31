嫌媳婦煮菜不好吃 公公持刀畫傷媳、孫

今（31）日中午12時30分許，新北市汐止區伯爵街94歲蔡姓老者嫌54歲的媳婦鄭女煮菜不好吃，媳婦有些許言語頂撞，蔡男氣憤下隨手取來工具刀，畫傷媳婦左手臂，一旁的28歲的孫女見狀勸阻，右手及腳背也遭畫傷，警方到場後，通知救護車將傷者送往汐止國泰醫院治療，傷勢輕微並無大礙，受害人向警方表示先至醫院驗傷暫時不提出告訴，已依規定通報家暴中心。

(中時)