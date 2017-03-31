房內沒人早餐卻是溫的 通緝犯逃1年多被捕

綽號「成仔」李姓男子涉犯兩項毒品罪通緝逃亡1年多，高巿警刑大偵八隊追查發現他藏身林園區透天厝內，28日帶隊前往搜索，警方從1樓清查至4樓沒找到人，但在4樓房內發現早餐還是溫的，認為李男肯定沒逃遠，最後順利在頂樓太陽能板下抓到人，扣獲房內海洛因及安非他命，依毒品、通緝等案送辦。

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(中時)