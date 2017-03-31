陸勞工被欠薪 官方追回1500億
中國大陸一些雇主不時拖欠員工特別是農民工薪資，經常引起糾紛及抗爭。中國大陸人社部說，2016年共為全大陸被欠薪的勞工討回人民幣350.6億元（新台幣1577億元）薪資。
中新社報導，中國大陸人力資源和社會保障部30日發布相關消息，提到上述內容。
人社部表示，2016年全年，中國大陸勞動保障監察單位主動檢查用人單位190.8萬戶次；各類違法案件共結案32.3萬件；並為勞工追討薪資等待遇350.6億元；追討後並補繳社保費用17.3億元。
報導指出，中國大陸人社部副部長邱小平說，今年中國大陸的勞動保障監察工作，要著力解決勞動保障領域的突出違法問題，確實維護勞工合法權益，防範化解勞動關係風險。
邱小平還要求，勞動保障監察工作要以突出問題專項整治為重點，努力讓農民工被拖欠薪資治理情況明顯改善。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。