陸勞工被欠薪 官方追回1500億

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中國大陸一些雇主不時拖欠員工特別是農民工薪資，經常引起糾紛及抗爭。中國大陸人社部說，2016年共為全大陸被欠薪的勞工討回人民幣350.6億元（新台幣1577億元）薪資。

中新社報導，中國大陸人力資源和社會保障部30日發布相關消息，提到上述內容。

人社部表示，2016年全年，中國大陸勞動保障監察單位主動檢查用人單位190.8萬戶次；各類違法案件共結案32.3萬件；並為勞工追討薪資等待遇350.6億元；追討後並補繳社保費用17.3億元。

報導指出，中國大陸人社部副部長邱小平說，今年中國大陸的勞動保障監察工作，要著力解決勞動保障領域的突出違法問題，確實維護勞工合法權益，防範化解勞動關係風險。

邱小平還要求，勞動保障監察工作要以突出問題專項整治為重點，努力讓農民工被拖欠薪資治理情況明顯改善。1060331

(中央社)