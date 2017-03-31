台灣漫畫家參展紐約藝術節
台灣漫畫新秀劉宜其（61Chi）與水晶孔，首度應邀參與美國插畫協會主辦的紐約年度「漫畫及卡通博物館藝術節」，打造台灣漫畫藝術國際品牌。
紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Festival）於4月1、2日在曼哈頓地獄廚房「Metropolitan West」會展中心登場，全球將近400位漫畫及卡通藝術家參展。駐紐約台北文化中心首度帶領台灣漫畫新銳參加，拓展台灣漫畫家國際能見度，開拓美東漫畫市場。
駐紐約台北經文處處長徐儷文今天接見2位台灣漫畫家，也說漫畫展自2002年紐約舉辦迄今，第一次有台灣漫畫家參加，相信會帶給紐約人不同火花。
師大設計研究所畢業的61Chi，2007年發表第一本同人誌插圖集，2014年首本商業漫畫作品「房間」獲第八屆日本外務省國際漫畫賞銀賞。2012及2014年曾參展法國安古蘭漫畫節，2016年獲文化部選送赴捷克駐村，這次紐約參展帶來2016年新作「南方小鎮時光：左營．庫倫洛夫」。
實踐大學媒體傳達設計學系畢業的水晶孔（本名孔思雯），作品以插畫、漫畫、動畫角色及美術設計為主。2016年發表第一本圖像小說「流浪小孩」（The Little Drifter），畫風驚艷，除在法國大賣外，還有義大利文版本，深受歐美喜愛。她目前在加州藝術學院（CalArts）進修角色動畫。
2位台灣漫畫新秀另在4月3日晚上應邀在曼哈頓中城圖書館舉辦漫畫工作坊，交換畫作心得並現場繪圖創作。1060331
(中央社)
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