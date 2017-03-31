川普將開保護主義第1槍 貿易夥伴挫咧等
美國總統川普今天將頒布行政命令，下令幕僚查明哪些國家和哪些商品是導致美國高達近500億美元貿易逆差的元凶。商務部長羅斯透露的國家名單，台灣也在其中。
法新社報導，高階政府官員表示，川普將頒布2項行政命令，以根除造成美國龐大貿易赤字的原因和凶手，第一步就是把過去強硬的貿易言論化為具體行動。此舉不啻是對中國大陸等貿易夥伴開出保護主義警告的第一槍。
商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，其中1項命令將會產生「個別國家和個別產品」的詳細分析，並在90天內回報川普。
川普頒布這項命令的時間點，就在川普和中國大陸國家主席習近平會面之前，恐被視為對北京當局發出的警告。
羅斯表示，「不用說，頭號逆差來源就是中國。」其他可能牽涉的十餘國也在名單中。
名單中其他國家包括：台灣、日本、德國、墨西哥、愛爾蘭、越南、義大利、南韓、馬來西亞、印度、泰國、法國、瑞士、印尼和加拿大。
羅斯表示，存在貿易逆差不必然意味著會採取報復或矯正行動。
羅斯說：「倘若他們提供我們不能提供的產品，就有點難以點名某國作壞事...在某些案例中，只是因為他們比我們更擅長製造某種產品或成本比我們低廉。…所以這並不表示，名單中被點名的國家都是作壞事。」1060331
(中央社)
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