新上國小學童走廊種菜，親手採摘做早餐

新上國小2年7班學生用走廊種的生菜、番茄做成早餐三明治。（高市教育局提供）

高雄市新上國小2年7班今天的早餐吃得很不一樣！全班26位學生，本學期開始在教室外的走廊農田，親手栽種蔬果，等到作物可以採收，今早便在老師、家長陪伴下，以新鮮生菜番茄搭配土司、荷包蛋，共享特別的「星空早餐」，提前歡度兒童節。

新上國小「星空家族」從二年級開學起，就在走廊陽台種蔬果，最近已長到可供收成，老師賴秋江便結合兒童節，邀請爸媽一起來當廚師，利用走廊採摘的蔬果，為班上每個孩子準備營養又豐盛的早餐，當成兒童節禮物。

今天上午7點45分，每個學生都親手摘生菜、牛番茄當配料，媽媽志工則協助煎蛋、爸爸志工溫豆漿，隨後由學生們動手完成營養的三明治，小朋友們首次當農夫收成，紛紛表示「自己種的東西，吃起來感覺好幸福！」

校長簡秀治說，親手栽種、收成享用，對孩子來說是很新鮮的學習體驗，校方開放教室外的走廊陽台，讓班級師生一起種植，有很多班級都開花結果，作物種類相當多元，除了玉米、番茄、生菜之外，還有九層塔、高麗菜、大頭菜、蔥、辣椒等，學童一走出教室，即彷彿走進「開心農場」。

(中時)