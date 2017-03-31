國民黨公告 黨主席連署門檻1.3萬份
國民黨31日張貼第20屆黨主席、中央常務委員、中央委員選舉公告，由秘書長莫天虎、副秘書長兼組發會主委張雅屏公布。莫天虎表示，今天正式公告四項黨職選舉：中央黨部部分，張貼黨主席、中常委與中央委員等選舉公告；黨代表選舉部分，則由各縣市黨部於31日上午分別公告。
黨中央統計，具投票權的黨員總數逾44萬人，代表參選人要通過3%連署門檻，要1萬3千餘份連署書。
至於現任黨主席洪秀柱請假參選的時間，莫天虎指出，洪主席先前已經講過，領表後就會請假，而領表時間是四月五日及六日。
對於國民黨立法院黨團將邀請各黨主席擬參選人舉行政見發表會，莫天虎表示，這是立院黨團自行辦理的政見發表會，由黨團聯繫各擬參選人陣營，各陣營可自行決定是否參加。
(旺報)
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