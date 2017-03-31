鶯歌陶瓷與新竹玻璃 陶博同場展出

玻璃藝術家李國陽作品《台灣藍鵲》。（陳俊雄攝）

被選為文化部「台灣工藝之家」的玻璃藝術家李文福，在陶博館內示範玻璃創作。（陳俊雄攝）

鶯歌陶博館今日上午在舉辦「窯邊兄弟─雙新玻璃陶瓷藝術勁展」開幕典禮，新北市文化局長林寬裕、新竹市文化局副局長李欣耀及參展藝術家皆出席。並請來陶藝家陳元杉示範手拉坯、臺灣工藝之家李文福老師現場吹製空心玻璃，互相較勁，精采萬分。

林寬裕表示，新北市的「陶瓷藝術」和新竹市的「玻璃藝術」早期都是地方特色產業，後來慢慢轉型，並發展為地方特色博物館，期望透過兩市的藝術交流，激盪出新時代的創意火花，發展出跨領域的新可能性。新竹市政府文化局副局長李欣耀表示，玻璃與陶瓷從工業蛻變成藝術，成為兩市最具代表性的產業之一，期待建構城市間合作的平台，分享雙方技術與專業經驗，交互攻錯，共創未來榮景。

李欣耀表示，二年前博館到新竹展出，這次新竹玻工館迴展陶博館，其實新竹玻工館與陶博館同在2000年開幕，同樣都是推廣在地產業，性質相當類似，這次的「窯邊兄弟」特展，也反映這樣的特色，但陶博館在推廣傳承陶藝方面的經驗值得玻工館學習。

「窯邊兄弟─雙新玻璃陶瓷藝術勁展」首次邀請73位藝術家，在陶博館陽光特展室展出32組件陶瓷及41組件玻璃作品，共73組創作。其中，資深陶藝家楊正雍《荷塘夕照》，清新的荷風造形，結合無光釉、寫意彩繪與綠色玻璃，呈現東方韻律的工藝之美。資深玻璃藝術家黃安福《嘉德莉蘭花》以無鉛水晶材料，表現蘭花優雅姿態，並以藍色線條的透明結合，表現若隱若現的穿越性視覺感受；李國陽利用玻璃透光特性，呈現出台灣藍鵲的靈動。

(中時)