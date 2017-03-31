澎湖香甜楊梅上市 水果作菜兩相宜
澎湖特有的香瓜茄，目前進入產季，田園間飄散果香，吃起來更是清甜，即可當水果，亦可作食菜料理，現在品味正是時機，令人回味無窮。
澎湖香瓜茄，屬茄科，又稱楊梅，原產於南美，在地瓜農都通稱「楊梅」，適合澎湖的天候，在80年代由白沙瓜農鄭天賜引進種植，成為白沙季節的農特產瓜果之一，種植約近5公頃左右。
楊梅在入冬後培育栽植，農曆春節過後至清明節期間，正值產季，方姓瓜農表示，今年農曆年過後，天氣穩定，一串串楊梅，生長情況良好，初估一棵楊梅的產量約在10公斤左右，目前市場每公斤的價格，依品質約在60至80元不等。
楊梅採收後在後熟過程，在田間或集散場會散發出陣陣果香，可當水果食用，亦可作為食材菜料理之用，頗受消費大眾喜歡。
中山醫學大學健康管理學院徐成金與陳璟賢等人研究，也證實對於糖尿病具有延緩體內傷害和併發症病程作用，再進一步利用萃取液發現具有益菌、減少害菌，提升胃腸機能的功效，並獲得專利，讓香瓜茄成為國家認證的農特產品，坊間更傳是糖尿病患者最佳的水果聖品之一。1060331
(中央社)
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