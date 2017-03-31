學界籲停止楊泮池職務 科技部長陳良基收連署書

以中研院學者為主發起的「匡正學術倫理風氣」連署活動，一個月多月來共有近3000位學界人士聯署，今將結果遞交給科技部長陳良基，並提出包括釐清共同作者責任、誠信辦公室是否有調查權等四大訴求，同時呼籲楊泮池立即停止所有職務，以利公正客觀調查 。

台大教授郭明良學術論文造假案確認有七篇造假，重創台灣學術界。以中研院基因體中心研究員阮麗蓉為首的學界人士，2月20日在臉書發起「對科技部，你沒有沉默的權利」連署活動，截至3月29日，有多達2931人參與，涵蓋教授、研究員、醫師、學生等。

今天阮麗蓉等人代表這份匡正學術倫理連署書遞交給科技部，由部長陳良基親自出面接下。阮表示，這場學術界噩夢，對許多人來說是「從震驚、憤怒，沉痛、沉默，轉而挺身而出」。她呼籲，長期參與郭明良發表論文的台大校長，應考慮立即停止所有行政職務，以立公正客觀調查。

對處分結果認定楊泮池只有督導不周責任，阮麗蓉質疑，難道掛名共同作者都不需負責？他們提出台大要進一步說明楊作為行政主管責任、釐清共同領域作者責任、盡快聯絡撤銷國際期刊造假論文與科技部誠信辦公室應具司法調查權四大迫在眉睫訴求。

對此陳良基回應，誠信辦公室調查權部分，未來有必要可與法務部配合；而楊泮池的責任，調查結果是符合科技部的規定。共同領域作者現行規範與國際相一致。但他強調，學術是探索未知，但也不應該發生哥白尼事件(地動說違反神學中心思想遭迫害)，「不希望政治力干涉學術自律！」

他指出，行政上除了以嚴厲處分作為治標警惕外，也著手調整計畫獎補助的審查機制，希望導引學界「化研為用－著重社會效益」取代獨尊論文。

(中時)